Στο Top50 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

Στο Top50 σταμάτησε την Πέμπτη (18/6) η πορεία του Αλέξανδρου Τοφαλίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας που διεξάγεται στην πόλη Αντονί, στα περίχωρα του Παρισιού.

Ο 33χρονος ξιφομάχος προκρίθηκε από την προκριματική φάση με 2 νίκες, 3 ήττες και στα πρώτα νοκ – άουτ έπεσε πάνω στο γηπεδούχο Γάλλο Rafael Savin, o οποίος εν τέλει κέρδισε όλους τους αγώνες και αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης! Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μεγάλος αγώνας που συμβαίνει αυτό στον Τοφαλίδη, αφού στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχασε από τον μετέπειτα Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ryan Choi.

Μεγάλη μάχη με τον Γάλλο

Απέναντι στον Πρωταθλητή Ευρώπης ο Τοφαλίδης έδωσε τεράστιο αγώνα και προηγήθηκε 10-5, όμως έπαθε μπλακάουτ, βρέθηκε να χάνει 10-12, μείωσε 13-14 αλλά ήταν αργά – έχασε 15-13. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση για τον Κύπριο αθλητή δείχνοντας πως παραμένει σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο, δύο χρόνια μετά που έγινε ο πρώτος Κύπριος Ξιφομάχος σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Τοφαλίδης αγωνίστηκε στην κατηγορία Foil (Ξίφος Ασκήσεως) όπου συμμετείχαν συνολικά 66 ξιφομάχοι. Στη φάση των Ομίλων (προκριματικά), ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης πραγματοποίησε ανταγωνιστικές εμφανίσεις, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στη συνέχεια της διοργάνωσης. Kέρδισε τον Κροάτη Files, Νο29 του ταμπλό, και τον Ελλαδίτη Κοντοχριστόπουλο (Νο48) για να προκριθεί στους Top50. Ο Τοφαλίδης, για τον οποίον ήταν ο πρώτος φετινός αγώνας, ξεκίνησε από το Νο33 του ταμπλό.

Επόμενοι αγώνες

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης συνεχίζει τη διεθνή του αγωνιστική πορεία με επόμενους σημαντικούς σταθμούς τη φετινή σεζόν, τους Μεσογειακούς Αγώνες, τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Ξιφασκίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας.

Οι διοργανώσεις αυτές αποτελούν βασικούς αγωνιστικούς στόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τον νέο Ολυμπιακό κύκλο πρόκρισης προς τους Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, ο οποίος ξεκινά τον Απρίλιο του 2027.

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την Allwyn Κύπρου, την ISX Financial και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).