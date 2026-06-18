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Ρίχνεται στη μάχη ο Τοφαλίδης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρίχνεται στη μάχη ο Τοφαλίδης

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης αγωνίζεται την Πέμπτη (18/6) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας

Στη Γαλλία βρίσκεται ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης όπου την Πέμπτη (18/6) θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας.

Ο Κύπριος ξιφομάχος θα αγωνιστεί στην κατηγορία Foil (Ξίφος Ασκήσεως). Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα αγωνιστούν συνολικά 66 ξιφομάχοι. Ο αγώνας αρχίζει και τελειώνει την ίδια μέρα. Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται στο προάστιο Anthony, του Παρισιού. Ο Αλέξανδρος επιστρέφει στο Παρίσι για αγώνα μετά από δύο χρόνια, όταν το 2024 έγινε ο πρώτος Κύπριος Ξιφομάχος στην ιστορία που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στην περσινή διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στη Γένοβα, η πορεία του Τοφαλίδη είχε ολοκληρωθεί στη φάση των «32».

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Τοφαλίδη για τη φετινή χρονιά περιλαμβάνει τους Μεσογειακούς Αγώνες, τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Ξιφασκίας, καθώς και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Για τον ίδιο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως και οι διοργανώσεις που ακολουθούν, αποτελούν μεγάλες ευκαιρίες για την κατάκτηση μεταλλίων και διακρίσεων για την Κύπρο, ενόψει της έναρξης της περιόδου Ολυμπιακής πρόκρισης για το «Λος Άντζελες 2028», η οποία ξεκινά τον Απρίλιο του 2027 και ολοκληρώνεται στις 30/4/2028.

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την Allwyn Κύπρου, την ISX Financial και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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