Στις 21 Αυγούστου η πρώτη σέντρα της νέας σεζόν στην Premier League

Η Premier League ανακοίνωσε σήμερα την ημερομηνία έναρξης και το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν, 2026-27, στο καλύτερο πρωτάθλημα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η πρώτη σέντρα θα γίνει το βράδυ Παρασκευής στις 21 του Αυγούστου, με την πρωταθλήτρια Αρσεναλ να υποδέχεται την Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ, που επέστρεψε στην Α' κατηγορία, ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με τη Νιούκαστλ να υποδέχεται τη Λίβερπουλ, στο ντεμπούτο του Αντονι Ιραόλα στον πάγκο των «κόκκινων».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/8

Αρσεναλ-Κόβεντρι

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/8

Χαλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Εβερτον-Κρίσταλ Πάλας

Ιπσουϊτς-Σάντερλαντ

Νότιγχαμ-Λιντς

Μπρέντφορντ-Τότεναμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/8

Μπράιτον-Αστον Βίλα

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/8

Φούλαμ-Τσέλσι