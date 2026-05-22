Ερυθρόλευκη απόβαση για το Final 4: Σχεδόν 14.000 οπαδοί του Ολυμπιακού στο Telekom Center!

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για να ριχτεί στη μάχη του Final 4 της Αθήνας με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού της ιστορίας του και πρώτου μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, αρχής γενομένης από τον ημιτελικό με αντίπαλο την πρωταθλήτρια, Φενέρμπαχτσε.

Παρόλο που τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για περίπου 10.000 οπαδούς των «ερυθρόλευκων» στο «Telekom Center», φαίνεται πως αυτοί θα είναι αισθητά περισσότεροι. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι φίλοι του Ολυμπιακού αγγίζουν τους 14.000, κάνοντας... κατάληψη στο γήπεδο.

Μάλιστα, για την ώρα είναι πολύ λιγότεροι οι Τούρκοι οπαδοί, καθώς δεν προσεγγίζουν ακόμη καν το τετραψήφιο νούμερο, παρόλο που τα ρεπορτάζ στη γειτονική χώρα έκαναν λόγο για 4-5.000 φίλους της Φενέρμπαχτσε στο Final 4.

Πηγή: sport-fm.gr