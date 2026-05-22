Τι λένε στην Ομόνοια για Σεμέδο και Παναγιώτου

Ανοιχτά παραμένουν τα θέματα των Γουίλι Σεμέδο και Νικόλα Παναγιώτου στην Ομόνοια, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων, Ανδρέας Δημητρίου, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, στη Cytavision.

«Έχει την πρόταση της Ομόνοια τα χέρια του, οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Ο Γουίλι έδωσε τα πάντα στην Ομόνοια, άριστος επαγγελματίας και αγαπήθηκε από όλους. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ανοικτό» είπε για τον πρώτο, ενώ σχολιάζοντας τη φημολογία για τον δεύτερο, ανάφερε:

«Δεν έχουμε κάτι ενώπιον μας για το Νικόλα. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε κάτι στο παρελθόν, ενημερώσαμε γι’ αυτό αλλά τώρα δεν υπάρχει. Το θέμα είναι εκεί. Είναι δικό μας παιδί πλέον, ένας σπουδαίος παίκτης τρομερή εξέλιξη, μεγάλη συμβολή στον τίτλο και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αν έρθει οτιδήποτε θα το δούμε και μαζί του».