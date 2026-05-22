ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι λένε στην Ομόνοια για Σεμέδο και Παναγιώτου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τι λένε στην Ομόνοια για Σεμέδο και Παναγιώτου

Οι αναφορές από τον εκπρόσωπο Τύπου των πρασίνων για το μέλλον των δύο ποδοσφαιριστών

Ανοιχτά παραμένουν τα θέματα των Γουίλι Σεμέδο και Νικόλα Παναγιώτου στην Ομόνοια, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων, Ανδρέας Δημητρίου, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, στη Cytavision.

«Έχει την πρόταση της Ομόνοια τα χέρια του, οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Ο Γουίλι έδωσε τα πάντα στην Ομόνοια, άριστος επαγγελματίας και αγαπήθηκε από όλους. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ανοικτό» είπε για τον πρώτο, ενώ σχολιάζοντας τη φημολογία για τον δεύτερο, ανάφερε: 

«Δεν έχουμε κάτι ενώπιον μας για το Νικόλα. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε κάτι στο παρελθόν, ενημερώσαμε γι’ αυτό αλλά τώρα δεν υπάρχει. Το θέμα είναι εκεί. Είναι δικό μας παιδί πλέον, ένας σπουδαίος παίκτης τρομερή εξέλιξη, μεγάλη συμβολή στον τίτλο και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αν έρθει οτιδήποτε θα το δούμε και μαζί του».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη