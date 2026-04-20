Τώρα είναι τα… ωραία

Σαν αγγαρεία ήταν το παιχνίδι της Παρασκευής, κόντρα στην Ένωση, για την ΑΕΛ, με την ομάδα της Λεμεσού να γεύεται τη χαρά της νίκης, όμως το μεγάλο στοίχημα είναι την ερχόμενη Τετάρτη (22/04, 17:00).

Η ομάδα της Λεμεσού θα πάει στο «Στέλιος Κυριακίδης» έχοντας στις πλάτες της την ήττα με 2-1 στο στάδιο Αλφαμέγα και χρειάζεται να πετύχει την ανατροπή για να βρεθεί στον τελικό και να διεκδικήσει τον τίτλο και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στόχος σαφώς εξαιρετικά δύσκολος για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η τελευταία φορά που έφυγε νικηφόρα από την Πάφο ήταν τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ ανεξαρτήτως γηπέδου μετρά δέκα σερί ήττες.

O Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος στις δηλώσεις του έστειλε μήνυμα για ανατροπή, δεν υπολογίζει στα πλάνα του τον Λούκα Μπογκντάν και καλείται να καλύψει το κενό του στο κέντρο της άμυνας.