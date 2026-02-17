Αναμενόμενη απόφαση για Οτσόα στην ΑΕΛ

Αναμενόμενη απόφαση από τον Ούγκο Μάρτινς που αφορά στον Οτσόα.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών στο παιχνίδι με την Πάφο κι έτσι ο προπονητής των «γαλαζοκιτρίνων» αποφάσισε να τον στερηθεί στο παιχνίδι της Παρασκευής (20/2) με την ΕΝΠ.

Κι αυτό έχει… εξήγηση καθώς μετά το παιχνίδι με τους «βυσσινί», ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (28/2) το οποίο ενδέχεται να κρίνει πολλά, στη μάχη της έκτης θέσης.