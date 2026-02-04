«Περήφανος που ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παλεύουμε»

Για την πρόκριση επί της Ομόνοιας, τη βοήθεια από τους οπαδούς και τον Οτσόα αναφέρθηκε ο προπονητής της ΑΕΛ, Ούγκο Μάρτινς.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Συγχαρητήρια στους οπαδούς που μας στήριξαν να παλέψουμε απέναντι στην καλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Το γνωρίζαμε ότι ήταν δύσκολο, όμως υπήρχε ένα λιοντάρι μέσα στο γήπεδο και άλλα τόσα στην κερκίδα. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα της Ομόνοιας. Τώρα θα το γιορτάσουμε, βέβαια εμείς το τεχνικό επιτελείο θα ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Ύψωνα».

Για το ότι οι οπαδοί φώναξαν ρυθμικά το όνομά του: «Είμαι περήφανος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας. Περήφανοι που οι οπαδοί μας μπορούν να αναγνωρίσουν ότι παλεύουμε γι’ αυτή την ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι οι παίκτες, έκαναν εξαιρετική δουλειά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Εύχομαι να μπορέσουμε να γράψουμε ιστορία γιατί ο κόσμος μας το αξίζει».

Για τον Οτσόα: «Είναι μεγάλος τερματοφύλακας, το ξέραμε πριν καν φτάσει στην ομάδα. Δεν είναι μόνο το τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο αλλά και τα όσα προσφέρει εκτός. Κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι φοβερός τερματοφύλακας και άνθρωπος».