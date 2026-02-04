ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Περήφανος που ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παλεύουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Περήφανος που ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παλεύουμε»

Για την πρόκριση επί της Ομόνοιας, τη βοήθεια από τους οπαδούς και τον Οτσόα αναφέρθηκε ο προπονητής της ΑΕΛ, Ούγκο Μάρτινς.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Συγχαρητήρια στους οπαδούς που μας στήριξαν να παλέψουμε απέναντι στην καλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Το γνωρίζαμε ότι ήταν δύσκολο, όμως υπήρχε ένα λιοντάρι μέσα στο γήπεδο και άλλα τόσα στην κερκίδα. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα της Ομόνοιας. Τώρα θα το γιορτάσουμε, βέβαια εμείς το τεχνικό επιτελείο θα ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Ύψωνα».

Για το ότι οι οπαδοί φώναξαν ρυθμικά το όνομά του: «Είμαι περήφανος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας. Περήφανοι που οι οπαδοί μας μπορούν να αναγνωρίσουν ότι παλεύουμε γι’ αυτή την ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι οι παίκτες, έκαναν εξαιρετική δουλειά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Εύχομαι να μπορέσουμε να γράψουμε ιστορία γιατί ο κόσμος μας το αξίζει».

Για τον Οτσόα: «Είναι μεγάλος τερματοφύλακας, το ξέραμε πριν καν φτάσει στην ομάδα. Δεν είναι μόνο το τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο αλλά και τα όσα προσφέρει εκτός. Κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι φοβερός τερματοφύλακας και άνθρωπος».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΕΛΛΟΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθεώθηκε και αποθέωσε τους δικούς του και την αντίπαλο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επαίξε οκτώ λεπτά σε ολόκληρη σεζόν και με οκτώ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ σκόραρε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η ΑΕΛίστικη έκρηξη χαράς στο ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Άλωσε τη Λεωφόρο και βλέπει τελικό ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

«Είχαμε ευκαιρίες, η ΑΕΛ δεν είχε - Για τον διαιτητή δεν θέλω…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Περήφανος που ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παλεύουμε»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τo απίστευτο παιχνίδι στο ΓΣΠ, με κερδισμένη την ΑΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Η πρόκριση των Λεμεσιανών που περιμένουν άλλες δυο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κατάσταση μετά τη νίκη της Πάφος FC επί του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράγισαν καρδιές στο ΓΣΠ με την ΑΕΛ να κάνει… απόδραση κόντρα στην Ομόνοια και να κλείνει θέση στην τετράδα!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Οι ποδοσφαιριστές μας έκαναν τα πάντα σήμερα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έστειλε μήνυμα για τον επόμενο χρόνο ο Γκαρσία κι έριξε σπόντα για το ακυρωθέν γκολ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ της Πάφος FC, το ακυρωθέν του ΑΠΟΕΛ, το πέναλτι και το δοκάρι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Είδαμε τον Απόλλωνα στα μάτια»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

«100% σίγουροι πως κάτι ξεχωριστό μπορεί να συμβεί φέτος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη