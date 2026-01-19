Επιστολές αλά καρτ για τα επεισόδια: Καρφιά Λεβέντη μετά το Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

Με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Νικόλας Λεβέντης τοποθετείται για τα επεισόδια έξω από το «Αλφαμέγα», μετά τον χθεσινό ντέρμπι Απόλλων – ΑΠΟΕΛ.

«Μετά τα χθεσινά γεγονότα εντός κι εκτός Σταδίου «ΑΛΦΑΜΕΓΑ», αναμένουμε την «καθιερωμένη» επιστολή του Αρχηγείου Αστυνομίας προς ΚΟΠ και Αθλητικό Δικαστή. Ξέρετε…εκείνη τη γνωστή, για «παραδειγματισμό» και «μιμιτισμό» των εμπλεκόμενων Σωματείων και την επιβολή συγκεκριμένων ποινών. Εκείνη που εμφανίζεται πάντα αστραπιαία, εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις που δεν…βολεύουν.

ΥΓ: Η αντίστοιχη επιστολή μετά τα επεισόδια στο «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» μάλλον στάλθηκε με περιστέρι και ακόμη ταξιδεύει…».