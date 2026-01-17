Με τις μίνιμουμ αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ στην Πάφο

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες η ΑΕΛ αντιμετωπίζει στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Ακρίτα για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με δύο αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς καθώς Ιμανισίμουε και Μακρής πήραν τις θέσεις των τιμωρημένων Στεφάνοβιτς και Σινγκ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Κέλερ, Μιλοσάβλιεβιτς, Ιμανισίμουε, Μπογκντάν, Νταβόρ, Γκλάβσιτς, Μακρής, Νατέλ, Σάβο.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κυριάκου, Κεραυνός, Παπαφώτης, Ζράντι, Φιλιώτης, Παρούτης, Γουίλερ, Φορεστιέρι και Παναγή.