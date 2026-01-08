Διαψεύδει για Ντιένγκ η ΑΕΚ

Στη διάψευση δημοσιεύματος που την ήθελε να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Αλιού Ντιένγκ προχώρησε η ΑΕΚ.

Αυτό το δημοσίευμα από την Αίγυπτο υποστήριζε ότι η ελληνική ομάδα είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Αλ Αχλι και θα καταθέσει και πρόταση.

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον μας για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όλα όσα λένε στην Αίγυπτο είναι ανύπαρκτα», ήταν το… σχόλιο που έγινε για τον άσο από το Μάλι.

Πηγή: sport-fm.gr