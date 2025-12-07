Δεν θα είναι εύκολο, αλλά... επιβάλλεται

Είναι πραγματικότητα πως ο τρόπος που ήρθε η ισοπαλία με τον Απόλλωνα ήταν σαν... ήττα για την ΑΕΛ. Εντούτοις όμως, η όποια απογοήτευση πρέπει να παραμεριστεί και να αντιδράσει με διπλό κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Ένα παιχνίδι που δεν θα είναι εύκολο για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς, αλλά επιβάλλεται να κερδηθεί. Η είσοδος στην εξάδα είναι εφικτός αλλά δεν φτάνει μονάχα να μπει αλλά να έχει και ελπίδες για ευρωπαικό εισιτήριο. Για την ώρα όμως βλέπει το τώρα και εστιάζει στο αυριανό παιχνίδι.

Η απουσία του Κέλερ είναι σημαντική αφού θα λείψει για πρώτη φορά και το τελευταίο διάστημα ήταν ανεβασμένος. Τη θέση του στο κέντρο της άμυνας εκτιμάται πως θα πάρει ο Μπογκτάν. Ίσως προκύψει και αλλαγή στη γραμμή κρούσης ώστε να προφυλαχθεί ο Νατέλ που αποχώρησε τραυματίας με τον Απόλλωνα.