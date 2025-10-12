ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον Μαυρίκιο «ζήτησαν» από τον Εμπουεμό να μιλήσει στον Αμορίν για το 4-3-3!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά το είδαμε και αυτό! Το Καμερούν είχε ταξιδέψει στον Μαυρίκιο, για έναν αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Προφανώς και η αναμέτρηση είχε ξεκάθαρο φαβορί, για αυτόν τον λόγο το ματς πέρασε σε... δεύτερη μοίρα, καθώς στις κερκίδες είχαμε ένα επικό σκηνικό, με «πρωταγωνίστρια» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Μπορεί τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αφρική να περνούν στα... ψιλά, αλλά οι άνθρωποι του Μαυρίκιου μάς έδωσαν μία επική στιγμή, για να ασχοληθούμε μαζί τους.

Το Καμερούν είχα ταξιδέψει στην έδρα τους, σε ένα ματς που είχε ένα ξεκάθαρο φαβορί, που φάνηκε και εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Ωστόσο, αυτό που μας... έμεινε από το ματς ήταν μία παράκληση από έναν -πιθανό- φίλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στις κερκίδες υπήρχε ένας πίνακας, που κρατήσουν μερικοί άνθρωποι που είχαν πάει να δουν τον αγώνα.

Τι έγραφε; «Εμπουεμό μίλα στον Αμορίν για το 4-3-3!»

Προφανώς, αυτό έγινε καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός δεν συνηθίζει να παίζει με αυτό το σύστημα στους «κόκκινους διαβόλους». Για αυτόν, και ζήτησαν από τον ποδοσφαιριστή του να του μεταφέρει αυτή την οδηγία!

Μία επική στιγμή, που μόνο σπάνια βλέπουμε στα γήπεδα.

Για την ιστορία, το Καμερούν κέρδισε με 2-0, με τον Μπράιαν Εμπουεμό να σκοράρει ακόμα κι ας μπήκε στον αγώνα ως αλλαγή.

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τον πίνακα:

Διαβαστε ακομη