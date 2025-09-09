Ευκαιρία για άμεση απάντηση

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως χρειάζεται υπομονή. Μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο χτίστηκε με πάρα πολλές μεταγραφές και έναν νέο προπονητή. Όλα αυτά από μόνα τους είναι αρκετά για να επικρατήσει αισιοδοξία ενόψει της συνέχειας. Ο Πάολο Τραμετσάνι και οι ποδοφαιριστές του χρειάζονται χρόνο για να αποκτήσει αυτή η ομάδα ομοιογένεια. Στο ποδόσφαιρο ο χρόνος κερδίζεται από τα αποτελέσματα. Γι αυτό και η ΑΕΛ χρειάζεται πάση θυσία να κερδίσει τον Εθνικό εντός έδρας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Μπροστά στον κόσμο της, η ομάδα της Λεμεσού έχει την ευκαιρία να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα και να δει τη συνέχεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Όσον αφορά τη συνέχεια, το παιχνίδι με τον Εθνικό ακολουθεί εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ομόνοια και τον Ακρίτα στο «Αλφαμέγα».