Παράνομο στοίχημα: Πάνω από 700 εκατ. δολάρια διακινήθηκαν στην Ελλάδα

Περισσότερες από 100.000 συναλλαγές πραγματοποίησε η «εγκληματική οργάνωση» των 66, που αποκάλυψε η έρευνα του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Όπως αποκάλυψε η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», μέσα σε 9 χρόνια ο όγκος συναλλαγών του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού υπερβαίνει το αστρονομικό ποσόν των 707.301.001,97 δολαρίων!

Σε συγκεντρωτικό πίνακα συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών, εμφανίζεται το παραπάνω ποσόν των 707.301.001,97, σε συναλλαγές μεταξύ δεκαεννέα από τα εξήντα έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας, ο οποίος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης στοιχηματικής στη black list.

Ενδεικτικά εμφανίζονται συναλλαγές με αστρονομικά ποσά, όπως:

I.A. φέρεται να διακίνησε συνολικα 232.944.321,82 $, καθώς έλαβε 115.545.741,19 $, ενώ έστειλε 117.398.580,63

Η.Λ. φέρεται να διακίνησε συνολικά 99.012.665,39 $, καθώς έλαβε 48.409.169,20 και έστειλε 50.603.496,18 $

Γ.Ο. φέρεται να διακίνησε συνολικά 76.690492.17 $, καθώς έλαβε 37.912.879,43 $, ενώ έστειλε 38.777.612,74 $.

Π.Τ. φέρεται να διακίνησε συνολικά 71.884.587.56 $, καθώς έλαβε 33.202.196,30 $, ενώ έστειλε 38.682.391.26 $.

Α.Π. φέρεται να διακίνησε συνολικά 51.535.704,30 $, καθώς έλαβε 25.419.675,99 $ και έστειλε 26.116.028,31 $

