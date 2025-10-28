Ανανέωσε για τέσσερα χρόνια με Αστον Βίλα ο Κας

Παίκτης της Αστον Βίλα μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Μάντι Κας. Οι «χωριάτες» ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 28χρονο Πολωνό διεθνή δεξιό αμυντικό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, οπότε ο παίκτης θα συμπληρώσει εννιαετία στο «Βίλα Παρκ».

Ο «Casman» σε 193 παιχνίδια με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ από το καλοκαίρι του 2020 έχει 12 γκολ κι ισάριθμες ασίστ.