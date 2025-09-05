Σίγουρη η μία, ίσως και δεύτερη

Ωστόσο, όλοι στο οικοδόμημα της ομάδας γνωρίζουν ότι το χτίσιμο μιας ομάδας από την αρχή απαιτεί υπομονή και δουλειά. Ενδεχομένως να μπουν και άλλα κομμάτια στο μεταγραφικό παζλ και οι διαδικασίες για το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων μπαίνουν στην τελική ευθεία. Να σημειωθεί ότι για να προχωρήσουν σε ενίσχυση που θα αφορά τον κατάλογο Α θα πρέπει να γίνει αποδέσμευση ποδοσφαιριστή. Ο Φακούντο Κονσταντίνι οδεύει προς την Μπερόε Βουλγαρίας, ανοίγοντας θέση στο ρόστερ, την οποία ο Πάολο Τραμετσάνι θέλει να καλύψει με την προσθήκη έμπειρου στόπερ, κάτι που αναμένεται να δρομολογηθεί άμεσα. Δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξει και δεύτερη αποχώρηση, ώστε να γίνουν μέχρι δύο προσθήκες πριν τις 9 Σεπτεμβρίου που κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο.

Ο Ιταλός τεχνικός διατηρεί την αισιοδοξία του, παρά την ήττα από την ΑΕΚ, και πιστεύει πως με στοχευμένες ενισχύσεις η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστική. Στόχος παραμένει η είσοδος στην εξάδα και η ΑΕΛ θέλει να επιστρέψει δυναμικά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος!