ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σίγουρη η μία, ίσως και δεύτερη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Σίγουρη η μία, ίσως και δεύτερη

H φετινή ΑΕΛ είναι εμφανώς ανανεωμένη, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών.

Ωστόσο, όλοι στο οικοδόμημα της ομάδας γνωρίζουν ότι το χτίσιμο μιας ομάδας από την αρχή απαιτεί υπομονή και δουλειά. Ενδεχομένως να μπουν και άλλα κομμάτια στο μεταγραφικό παζλ και οι διαδικασίες για το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων μπαίνουν στην τελική ευθεία. Να σημειωθεί ότι για να προχωρήσουν σε ενίσχυση που θα αφορά τον κατάλογο Α θα πρέπει να γίνει αποδέσμευση ποδοσφαιριστή. Ο Φακούντο Κονσταντίνι οδεύει προς την Μπερόε Βουλγαρίας, ανοίγοντας θέση στο ρόστερ, την οποία ο Πάολο Τραμετσάνι θέλει να καλύψει με την προσθήκη έμπειρου στόπερ, κάτι που αναμένεται να δρομολογηθεί άμεσα. Δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξει και δεύτερη αποχώρηση, ώστε να γίνουν μέχρι δύο προσθήκες πριν τις 9 Σεπτεμβρίου που κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο.

Ο Ιταλός τεχνικός διατηρεί την αισιοδοξία του, παρά την ήττα από την ΑΕΚ, και πιστεύει πως με στοχευμένες ενισχύσεις η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστική. Στόχος παραμένει η είσοδος στην εξάδα και η ΑΕΛ θέλει να επιστρέψει δυναμικά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος!

 

Κατηγορίες

ΑΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη