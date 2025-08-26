Ο Τραμετσάνι γνωρίζει τη δύναμη του ΑΕΛίστα

Η ΑΕΛ μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν. Το αποτέλεσμα και η εμφάνιση της ομάδας στο «Αλφαμέγα» άφησε ικανοποιημένο τον Πάολο Τραμετσάνι, ο οποίος φρόντισε ωστόσο να κρατήσει χαμηλούς τόνους ενόψει της συνέχειας της προσπάθειας της ομάδας. Ένα από τα στοιχεία που λειτούργησαν υπέρ του Ιταλού, πριν τελικά η διοίκηση αποφασίσει να του δώσει τα κλειδιά της τεχνικής ηγεσίας, αφορά το ότι ξέρει το μέγεθος της ομάδας. Η παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ ήταν αρκετή για να μπορεί να αντιληφθεί τους στόχους που πρέπει να έχει ένας σύλλογος όπως η ΑΕΛ.

Γι' αυτό και ο κύριος του στόχος είναι να διατηρήσει αυτόν τον ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών. Ανέφερε αρκετές φορές τη λέξη «κόσμος» στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Είμαστε ευχαριστημένοι που νικήσαμε μπροστά σε αυτή την εξαιρετική ατμόσφαιρα που έφτιαξαν οι οπαδοί μας. Είναι προνόμιο να εκπροσωπούμε την ΑΕΛ με αυτούς τους οπαδούς. Το ένα γκολ προήλθε από αυτούς, από τη δύναμή τους, ακόμα και στο πέναλτι που απέκρουσε ο Μπράγκα συνέβαλαν».

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως ο Τραμετσάνι βασίζει αρκετά στη δυναμική που μπορεί να δώσει ο ΑΕΛίστας στην ομάδα με την παρουσία του στις εξέδρες. Ο τρόπος λοιπόν να διατηρήσει και τον κόσμο σε εγρήγορση είναι να παρουσιάζει κάθε Σαββατοκύριακο μία ομάδα με πάθος και πολύ… τρέξιμο στο γήπεδο.