ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπέγραψε τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ο Δημακόπουλος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπέγραψε τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ο Δημακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αντώνη Δημακόπουλο, για τρία χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αντώνη Δημακόπουλο, το οποίο θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Ο νεαρός αμυντικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 2008 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον Άρη Βούλας. Στη συνέχεια και μέχρι το καλοκαίρι του 2017 αγωνίστηκε στην ακαδημία του Πανιωνίου.

Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2017. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Αντώνης Δημακόπουλος ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό.Από μικρή ηλικία ονειρευόμουν να ζήσω αυτή τη στιγμή και σήμερα νιώθω δικαιωμένος για την προσπάθεια και τη δουλειά όλων αυτών των χρόνων. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά και να δώσω το 100%, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος».

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEΟ: Τι έκανες ρε Ζάζα, τα ιστορικά στιγμιότυπα της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα δεδομένα για την κλήρωση της Πάφος FC στο League Phase του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάφος FC: Πρόκριση αξίας 20 εκατομμυρίων και βάλε

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Πάφος FC τα κατάφερε, πέταξε στα αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ώρα για δράση, ξεκινάει το FIBA EuroBasket 2025 σε Ρίγα και Τάμπερε, ακολουθούν Λεμεσός και Κατόβιτσε

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Eπική πρόκριση για την Καϊράτ, πέταξε εκτός Champions League την Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπορούν πολύ περισσότερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποθεώθηκε ένας φίλος από τα παλιά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πάει για ιατρικές και υπογραφές με την Ομόνοια ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, απεβίωσε η Μαρία Αριστοτέλους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η 11άδα της Πάφου για τη ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έτοιμος και για το αντίθετο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρεμιέρα στις «Στιβομυθίες» της ΚΕΑΝ με τους Ολυμπιονίκες Σταύρο Τζιωρτζή και Μίλαν Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Βαριά ήττα για την ΑΕΛ στην πρεμιέρα της στο Champions League

Φούτσαλ

|

Category image

Ο πρόεδρος «ντόπαρε» τους παίκτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη