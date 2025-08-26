Υπέγραψε τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ο Δημακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αντώνη Δημακόπουλο, το οποίο θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Ο νεαρός αμυντικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 2008 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον Άρη Βούλας. Στη συνέχεια και μέχρι το καλοκαίρι του 2017 αγωνίστηκε στην ακαδημία του Πανιωνίου.

Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2017. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Αντώνης Δημακόπουλος ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό.Από μικρή ηλικία ονειρευόμουν να ζήσω αυτή τη στιγμή και σήμερα νιώθω δικαιωμένος για την προσπάθεια και τη δουλειά όλων αυτών των χρόνων. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά και να δώσω το 100%, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος».