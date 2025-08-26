ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιακέθ: «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιδιακέθ: «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στην «ΑΕΚ Αρένα» ο προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ενόψει του αυριανού (27/08, 19:30) επαναληπτικού αγώνα με αντίπαλο την Μπραν, για τα πλέι-οφ του Europa League.

Toυς ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Τσακόν. Ο Ισπανός τεχνικός των κιτρινοπράσινων στις δηλώσεις του στάθηκε στην ισορροπία των δύο ομάδων και στο πόσο σημαντική θα είναι η συγκέντρωση στις λεπτομέρειες.

«Θα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι, όπως και το πρώτο. Είμαστε δύο δυνατές ομάδες χωρίς μεγάλες διαφορές. Θα είναι μονομαχία πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.

Για τις καιρικές συνθήκες και το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η Brann από τη ζέστη, σχολίασε:

«Θα είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Δεν περιμένω αλλαγές στο πλάνο τους. Πιέζουν ψηλά, είναι άνετοι με την μπάλα και σε καλή φυσική κατάσταση. Η ομάδα που θα πάρει τις πιο σωστές αποφάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία, θα πετύχει τον στόχο της», κατέληξε.

Στην ερώτηση για το αν αυτή θα είναι η «τρίτη και φαρμακερή» παρουσία της ΑΕΚ στα πλέι οφ, ο Ιδιάκεθ απάντησε με σιγουριά:

«Ουσιαστικά ανυπομονώ για τον αυριανό αγώνα και αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε ήδη στο Conference League, αλλά ο στόχος μας είναι το Europa. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος – αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες ομάδες και η Brann είναι εξίσου αξιόλογη. Οι παίκτες έκαναν εξαιρετική δουλειά για να φτάσουμε έως εδώ», σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός.

Όσον αφορά το μήνυμά του προς τον κόσμο της ΑΕΚ, στάθηκε στη δύναμη που αντλεί η ομάδα από την εξέδρα:

«Οι φίλαθλοί μας είναι η δύναμή μας. Μας σπρώχνουν σε κάθε παιχνίδι και αύριο θα τους χρειαστούμε περισσότερο από ποτέ. Η Brann είναι δυνατή ομάδα, αλλά με τη στήριξη του κόσμου και δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό, μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε.

 

Τσακόν:

«Η αλήθεια δεν με απασχολεί η θέση που αγωνίζομαι. Όταν ήρθα αγωνιζόμουν πίσω από τον επιθετικό, είτε αριστερά είτε δεξιά θέλω να βοηθώ πάντα την προσπάθεις της ομάδας μου. Αυτά με ενδιαφέρουν την ώρα του παιχνιδιού»

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEΟ: Τι έκανες ρε Ζάζα, τα ιστορικά στιγμιότυπα της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα δεδομένα για την κλήρωση της Πάφος FC στο League Phase του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάφος FC: Πρόκριση αξίας 20 εκατομμυρίων και βάλε

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Πάφος FC τα κατάφερε, πέταξε στα αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ώρα για δράση, ξεκινάει το FIBA EuroBasket 2025 σε Ρίγα και Τάμπερε, ακολουθούν Λεμεσός και Κατόβιτσε

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Eπική πρόκριση για την Καϊράτ, πέταξε εκτός Champions League την Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπορούν πολύ περισσότερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποθεώθηκε ένας φίλος από τα παλιά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πάει για ιατρικές και υπογραφές με την Ομόνοια ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, απεβίωσε η Μαρία Αριστοτέλους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η 11άδα της Πάφου για τη ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έτοιμος και για το αντίθετο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρεμιέρα στις «Στιβομυθίες» της ΚΕΑΝ με τους Ολυμπιονίκες Σταύρο Τζιωρτζή και Μίλαν Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Βαριά ήττα για την ΑΕΛ στην πρεμιέρα της στο Champions League

Φούτσαλ

|

Category image

Ο πρόεδρος «ντόπαρε» τους παίκτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη