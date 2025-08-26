Ιδιακέθ: «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στην «ΑΕΚ Αρένα» ο προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ενόψει του αυριανού (27/08, 19:30) επαναληπτικού αγώνα με αντίπαλο την Μπραν, για τα πλέι-οφ του Europa League.

Toυς ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Τσακόν. Ο Ισπανός τεχνικός των κιτρινοπράσινων στις δηλώσεις του στάθηκε στην ισορροπία των δύο ομάδων και στο πόσο σημαντική θα είναι η συγκέντρωση στις λεπτομέρειες.

«Θα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι, όπως και το πρώτο. Είμαστε δύο δυνατές ομάδες χωρίς μεγάλες διαφορές. Θα είναι μονομαχία πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.

Για τις καιρικές συνθήκες και το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η Brann από τη ζέστη, σχολίασε:

«Θα είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Δεν περιμένω αλλαγές στο πλάνο τους. Πιέζουν ψηλά, είναι άνετοι με την μπάλα και σε καλή φυσική κατάσταση. Η ομάδα που θα πάρει τις πιο σωστές αποφάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία, θα πετύχει τον στόχο της», κατέληξε.

Στην ερώτηση για το αν αυτή θα είναι η «τρίτη και φαρμακερή» παρουσία της ΑΕΚ στα πλέι οφ, ο Ιδιάκεθ απάντησε με σιγουριά:

«Ουσιαστικά ανυπομονώ για τον αυριανό αγώνα και αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε ήδη στο Conference League, αλλά ο στόχος μας είναι το Europa. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος – αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες ομάδες και η Brann είναι εξίσου αξιόλογη. Οι παίκτες έκαναν εξαιρετική δουλειά για να φτάσουμε έως εδώ», σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός.

Όσον αφορά το μήνυμά του προς τον κόσμο της ΑΕΚ, στάθηκε στη δύναμη που αντλεί η ομάδα από την εξέδρα:

«Οι φίλαθλοί μας είναι η δύναμή μας. Μας σπρώχνουν σε κάθε παιχνίδι και αύριο θα τους χρειαστούμε περισσότερο από ποτέ. Η Brann είναι δυνατή ομάδα, αλλά με τη στήριξη του κόσμου και δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό, μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε.

Τσακόν:

«Η αλήθεια δεν με απασχολεί η θέση που αγωνίζομαι. Όταν ήρθα αγωνιζόμουν πίσω από τον επιθετικό, είτε αριστερά είτε δεξιά θέλω να βοηθώ πάντα την προσπάθεις της ομάδας μου. Αυτά με ενδιαφέρουν την ώρα του παιχνιδιού»