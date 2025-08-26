Το νούμερ 2 ο Κίναν Έβανς, το 3 ο Τάισον Ουόρντ, το 45 ο Ντόντα Χολ και το 37 ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέλεξαν τα νούμερα στις φανέλες τους για τη σεζόν 2025-2026 και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τα έδωσε στη δημοσιότητα, μία ημέρα πριν την επίσημη «πρώτη», για τη σεζόν 2025-26. Ο Κίναν Έβανς θα φορά τη φανέλα με το Νο2, ο Τάισον Ουόρντ αυτή με το Νο3, ο Ντόντα Χολ το Νο45, ενώ το δικό του, αυτό που φορά και στην εθνική ανδρών, δηλαδή το Νο37 επέλεξε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-26 έχουν ως εξής:

#0 Τόμας Oυόκαπ #2 Κίναν Έβανς #3 Τάισον Oυόρντ #4 Γιώργος Μπουρνελές #5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης #6 Σέιμπεν Λι #10 Μουσταφά Φαλ #14 Αλέξανδρος Βεζένκοφ #16 Κώστας Παπανικολάου #21 Όμηρος Νετζήπογλου #22 Τάιλερ Ντόρσεϊ #25 Άλεκ Πίτερς #33 Νίκολα Μιλουτίνοφ #37 Κώστας Αντετοκούνμπο #45 Ντόντα Χολ #77 Σακίλ ΜαKίσικ #94 Εβάν Φουρνιέ