ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον 26χρονο στόπερ της Τζένοα Αλεσάντρο Βολιάκο

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Η είδηση προέκυψε από την Ιταλία, πιο συγκεκριμένα από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8) ανέφερε πως ο «Δικέφαλος» έκανε κίνηση για την απόκτηση του 26χρονου Ιταλού στόπερ της Τζένοα.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως οι «ασπρόμαυροι» κατέθεσαν πρόταση στη Τζένοα για την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού της, κάτι που είναι αληθές, καθώς από την Μικράς Ασίας έχει σταλθεί πρόταση στον ιταλικό σύλλογο για τα δικαιώματα του 26χρονου κεντρικού αμυντικού.

Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε καλό δρόμο και δεν αποκλείεται άμεσα να τρέξουν οι οριστικές εξελίξεις, αν και όπως τονίζεται στη γειτονική χώρα υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ιταλικές ομάδες, την Πίζα και την Κάλιαρι.

O Αλεσάντρο Boλιάκο είναι διεθνείς με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, ενώ έχει εκπαιδευτεί και στις ακαδημίες της Γιουβέντους. Έχει ύψος 1.86 και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα.

