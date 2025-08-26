ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφτασε στη Λάρνακα η Εθνική Ελλάδος εν μέσω μεγάλης υποδοχής από φίλους της ομάδας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έφτασε στη Λάρνακα η Εθνική Ελλάδος εν μέσω μεγάλης υποδοχής από φίλους της ομάδας!

Λίγο μετά τις 15:30, η Εθνική Ελλάδα έφτασε στην Κύπρο και τη Λάρνακα, εκεί όπου την περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη.

Κατά την άφιξη της «γαλανόλευκης» στη Μεγαλόνησο, υπήρξαν δεκάδες φίλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο, αλλά και αρκετές κάμερες και δημοσιογράφοι, ώστε να να υποδεχθούν το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Το συγκρότημα του Σπανούλη θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, εκεί όπου και θα λάβει διεξαχθεί ο 4ος όμιλος του Ευρωμπάσκετ 2025 με τη συμμετοχή της οικοδέσποινας Κύπρου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και της Γεωργίας.

Θυμίζουμε πως το βράδυ της Πέμπτης (28/08, 21:30), η Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση κόντρα στην Ιταλία.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEΟ: Τι έκανες ρε Ζάζα, τα ιστορικά στιγμιότυπα της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα δεδομένα για την κλήρωση της Πάφος FC στο League Phase του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάφος FC: Πρόκριση αξίας 20 εκατομμυρίων και βάλε

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Πάφος FC τα κατάφερε, πέταξε στα αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ώρα για δράση, ξεκινάει το FIBA EuroBasket 2025 σε Ρίγα και Τάμπερε, ακολουθούν Λεμεσός και Κατόβιτσε

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Eπική πρόκριση για την Καϊράτ, πέταξε εκτός Champions League την Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπορούν πολύ περισσότερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποθεώθηκε ένας φίλος από τα παλιά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πάει για ιατρικές και υπογραφές με την Ομόνοια ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, απεβίωσε η Μαρία Αριστοτέλους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η 11άδα της Πάφου για τη ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έτοιμος και για το αντίθετο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρεμιέρα στις «Στιβομυθίες» της ΚΕΑΝ με τους Ολυμπιονίκες Σταύρο Τζιωρτζή και Μίλαν Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Βαριά ήττα για την ΑΕΛ στην πρεμιέρα της στο Champions League

Φούτσαλ

|

Category image

Ο πρόεδρος «ντόπαρε» τους παίκτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη