Έφτασε στη Λάρνακα η Εθνική Ελλάδος εν μέσω μεγάλης υποδοχής από φίλους της ομάδας!

Λίγο μετά τις 15:30, η Εθνική Ελλάδα έφτασε στην Κύπρο και τη Λάρνακα, εκεί όπου την περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη.

Κατά την άφιξη της «γαλανόλευκης» στη Μεγαλόνησο, υπήρξαν δεκάδες φίλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο, αλλά και αρκετές κάμερες και δημοσιογράφοι, ώστε να να υποδεχθούν το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Το συγκρότημα του Σπανούλη θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, εκεί όπου και θα λάβει διεξαχθεί ο 4ος όμιλος του Ευρωμπάσκετ 2025 με τη συμμετοχή της οικοδέσποινας Κύπρου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και της Γεωργίας.

Θυμίζουμε πως το βράδυ της Πέμπτης (28/08, 21:30), η Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση κόντρα στην Ιταλία.

