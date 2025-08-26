Στην Ντόρτμουντ μέχρι το 2030 ο Τσουκουεμέκα!

Κάτοικος Βεστφαλίας για τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνει ο Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα!

Το απόγευμα της Τρίτης (26/08), η Μπορούσα Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την αγορά του 21χρονου Βρετανού χαφ από την Τσέλσι, με το deal μεταξύ των δύο πλευρών να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο νεαρός διεθνής μέσος είχε αγωνιστεί στην BVB στο δεύτερο μισό της σεζόν, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους του συλλόγου στις 17 συμμετοχές και το ένα γκολ που πέτυχε.