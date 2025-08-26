Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να θεωρούμαι εκ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Κολακευμένος, αλλά όχι και έκπληκτος, από το γεγονός ότι θα διεκδικήσει τη «Χρυσή Μπάλα» δήλωσε ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Γάλλος εξτρέμ υπήρξε καθοριστικός στη μαγική χρονιά της Παρί Σεν Ζερμέν, που σφραγίστηκε με την κατάκτηση του Champions League.

Καταγράφοντας λοιπόν 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 ματς, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για το ιστορικό βραβείο. Και μιλώντας γι’ αυτό σε συνέντευξή του στο «Four Four Two», ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είναι φυσιολογικό να θεωρούμαι ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο. Ως προσωπική διάκριση δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή. Είναι το Άγιο Δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου.Όταν κοιτάς όλους τους θρύλους που την έχουν κερδίσει, είναι εξαιρετικό. Οι άνθρωποι με έβλεπαν και φώναζαν το όνομά μου, φωνάζοντας “Χρυσή Μπάλα, Χρυσή Μπάλα”!Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο Λουίς Ενρίκε, το επιτελείο και όλοι οι παίκτες ήταν πραγματικά επικεντρωμένοι στην ομάδα, ειδικά στον τελικό του Champions League. Μετά από μια τέτοια σεζόν, με τέσσερις τίτλους, γκολ και ασίστ, είναι φυσιολογικό να θεωρείσαι ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο».