Ενίσχυση στην επίθεση με τον Reda Kharchouch για την Ομόνοια 29ης Μαΐου

Την απόκτηση του 30χρονου Ολλανδού επιθετικού Reda Kharchouch ανακοίνωσε επίσημα η Ομόνοια 29ης Μαΐου, ενισχύοντας τη γραμμή κρούσης της!

Ο Kharchouch, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 1995, αγωνίζεται ως κεντρικός φορ και έρχεται για να προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στην επιθετική γραμμή των πρασίνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Reda Kharchouch.Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 27/08/1995 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού επιθετικού.Καλωσορίζουμε τον Reda στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.We are building the team.#2025-2026»