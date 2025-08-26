Βιρτζ: «Με έπεισε ο Σλοτ, με πήρε για 10άρι»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Ο Φλόριαν Βιρτζ έφυγε από την Λεβερκούζεν αυτό το καλοκαίρι, με προορισμό την Λίβερπουλ, ενώ είχε πρόταση συνεργασίας και από την Μπάγερν Μονάχου. Ο 22χρονος Γερμανός επιθετικός, παραχώρησε συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό «Kicker», εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σ΄αυτήν την επιλογή:

«Πάντα ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Γι' αυτό δεν πίεσα τον εαυτό μου να πάρω μια γρήγορη απόφαση. Είχα ήδη σκεφτεί πολύ και τους δύο συλλόγους και στο τέλος, η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Αλλά την πήρα με απόλυτη πεποίθηση και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Οι συζητήσεις με τον Άρνε ήταν πολύ καλές από την αρχή. Με έπεισε από την πρώτη συνάντηση. Μου έδωσε σαφείς ιδέες και ένα σαφές όραμα για το πώς μπορούσε και θα με χρησιμοποιούσε στην ομάδα του. Αυτό, σε συνδυασμό με την δομή της ομάδας, με έπεισαν πραγματικά. Με είδε στη θέση «10», όπου παίζω καλύτερα. Αποκτήθηκα γι' αυτήν την θέση επειδή με εμπιστεύτηκαν να βελτιώσω την ομάδα. Και προσπαθώ να ανταποκριθώ σε αυτήν την εμπιστοσύνη όσο καλύτερα μπορώ».

 

