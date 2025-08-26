Μπορεί και καλύτερα...

Η ουσία για τον ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα επιτεύχθηκε! Και η ουσία με τον Ύψωνα ήταν οι τρεις βαθμοί. Από εκεί και πέρα οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας έδειξαν ότι είναι ομάδα που σαφώς μπορεί να παρουσιάσει πολύ καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Φτάνει ο κ. Γκαρσία να βρει το σύνολο εκείνο που θα λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Πλέον, η προσοχή επικεντρώνεται στο σπουδαίο ντέρμπι της Κυριακής (31/08, 20:00) με αντίπαλο την Πάφος FC, στο ΓΣΠ. Ένα παιχνίδι όπου οι χιλιάδες φίλοι του ΑΠΟΕΛ θα έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους να δοκιμάζεται απέναντι στους πιο δύσκολους αντιπάλους του πρωταθλήματος, που σαφώς είναι και πιο έτοιμοι καθώς έχουν πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια στα πόδια τους.

Τι έκαναν οι νέοι...

Από τους νέους παίκτες που αγωνίστηκαν, άρεσε πολύ, για τη συμμετοχή του στην αριστερή πλευρά του γηπέδου, ο Κώστας Σταφυλίδης (έδωσε και την ασίστ στον Σωτηρίου για το 2-0), ενώ καλές εντυπώσεις άφησε δεξιά και ο Νάνου. Ο Ρόσα έπαιξε στις καθυστερήσεις και δεν μπορεί να κριθεί.

Στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για τους νέους που ήρθαν στον ΑΠΟΕΛ αλλά και για αυτούς που θα ακολουθήσουν καθώς οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει...