Ο Ζαφείρης Μελάς παρουσίασε τον ζαφειρένιο του… Ζαφείρη
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το βίντεο της παρουσίασης της απόκτησης του Χρήστου Ζαφείρη από τον ΠΑΟΚ, όπως αναμενόταν με τον Ζαφείρη Μελά!
Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ.
Ο Δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την απόκτησή του νεαρού Έλληνα διεθνούς άσου και λίγο αργότερα ανήρτησε στα social media του και το βίντεο της παρουσίασής του. Φυσικά και για άλλη μια φορά, αυτή η παρουσίαση έγινε με έναν ξεχωριστό τρόπο, μόνο που στην συγκεκριμένη περίπτωση από τους περισσότερους είχε προβλεφθεί.
Sometimes, dreams come true!— PAOK FC (@PAOK_FC) August 26, 2025
Welcome home⚪️⚫️#ZafeirisIsHere 🦅#PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/EaTy7wHIrt
sportfm.gr