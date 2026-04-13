Η τελευταία ευκαιρία για το ψηλό δώμα, λίγο καιρό μετά την... αναστάτωση

Προ ολίγων εβδομάδων ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άντρος Καραπατάκης, δήλωσε παραίτηση μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε από μερίδα του κόσμου, που διαμαρτύρονταν ότι η ομάδα της Λάρνακας δεν μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους και κυρίως να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα.

Πλέον, με τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας κανονικά στη θέση του, οκτώ στροφές πριν από το τέλος της φετινής σεζόν, οι κιτρινοπράσινοι έχουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επανέλθουν δυναμικά στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης, μέσω του αγώνα της Τρίτης (14/04, 19:00) απέναντι στην πρωτοπόρο Ομόνοια.

Οι πράσινοι προπορεύονται με 65 βαθμούς, οκτώ μπροστά από την ΑΕΚ που καλείται να ρίξει τη διαφορά στους πέντε και πλέον όλα θα παίζονται, με δεδομένο ότι θα είναι και πιο άνετη καθώς θα κάνει άλλο ένα βήμα για να κλειδώσει μία ευρωπαϊκή θέση.

Όπως είναι αναμενόμενο, με βάση τα πολλά προβλήματα στην τρέχουσα περίοδο, ο Χάβι Ροθάδα προετοιμάζει τα πλάνα του με πολλούς απόντες. Εκτός πλάνων είναι οι Τσακόν, Καμπρέρα, Αμίν και Σαμπορίτ. Αντίθετα, ο Εκπολό συμμετείχε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις και είναι διαθέσιμος.