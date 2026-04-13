Η τελευταία ευκαιρία για το ψηλό δώμα, λίγο καιρό μετά την... αναστάτωση

Η τελευταία ευκαιρία για το ψηλό δώμα, λίγο καιρό μετά την... αναστάτωση

Με νίκη αναθερμαίνει το ενδιαφέρον... το δικό της αλλά και γενικότερα του πρωταθλήματος

Προ ολίγων εβδομάδων ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άντρος Καραπατάκης, δήλωσε παραίτηση μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε από μερίδα του κόσμου, που διαμαρτύρονταν ότι η ομάδα της Λάρνακας δεν μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους και κυρίως να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα.

Πλέον, με τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας κανονικά στη θέση του, οκτώ στροφές πριν από το τέλος της φετινής σεζόν, οι κιτρινοπράσινοι έχουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επανέλθουν δυναμικά στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης, μέσω του αγώνα της Τρίτης (14/04, 19:00) απέναντι στην πρωτοπόρο Ομόνοια.

Οι πράσινοι προπορεύονται με 65 βαθμούς, οκτώ μπροστά από την ΑΕΚ που καλείται να ρίξει τη διαφορά στους πέντε και πλέον όλα θα παίζονται, με δεδομένο ότι θα είναι και πιο άνετη καθώς θα κάνει άλλο ένα βήμα για να κλειδώσει μία ευρωπαϊκή θέση.

Όπως είναι αναμενόμενο, με βάση τα πολλά προβλήματα στην τρέχουσα περίοδο, ο Χάβι Ροθάδα προετοιμάζει τα πλάνα του με πολλούς απόντες. Εκτός πλάνων είναι οι Τσακόν, Καμπρέρα, Αμίν και Σαμπορίτ. Αντίθετα, ο Εκπολό συμμετείχε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις και είναι διαθέσιμος.

Ωραίο το σερί, όμως θέλει και τρίποντο

ΑΠΟΛΛΩΝ

Τα συμβόλαια του Big-4 της Super League που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι

Ελλάδα

Χωρίς Αντετοκούνμπο το Top-15 των παικτών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες

NBA

Η τελευταία ευκαιρία για το ψηλό δώμα, λίγο καιρό μετά την... αναστάτωση

Από τα λόγια στις πράξεις ο ΑΠΟΕΛ, τα δεδομένα και τα ερωτηματικά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παρούσα η ΕΑΚ στο 88ο Κονγκρέσο της AIPS στη Λωζάνη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ποιοι πάνε και ποιοι δεν πάνε στην Αρένα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών - «Η νίκη είναι η μόνη μας ελπίδα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Διαφωνία» Μπεργκ και Κουλιμπαλί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν είναι κομβικό, έχουμε άλλα επτά παιχνίδια μετά την ΑΕΚ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής σε ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο της ομάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σομποσλάι: «Είμαστε έτοιμοι για να… πεθάνουμε στον αγωνιστικό χώρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κουλιμπαλί: «Μετά τον Άρη νιώθαμε όλοι θυμωμένοι – Τελικός με την ΑΕΚ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Χρόνια πολλά ΑΕΚάρα, για πολλούς αιώνες»

Ελλάδα

|

Category image

Θετικές οι ενδείξεις για Ρομέρο, προλαβαίνει το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη