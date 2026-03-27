Είπε «όχι» στον Γκαρσία της Ρεάλ ο Στυλιανού
Κρατάει την εθνική μας στο παιχνίδι
Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης και με το παιχνίδι να βρίσκεται στο 0-1, σε μια αμφισβητούμενη φάση, όπου έκανε έξοδο για να διώξει την μπάλα ο Κωνσταντίνος Στυλιανού, υπέπεσε σε πέναλτι.
Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο ανερχόμενος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Γκονζάλο Γκαρσία με χρηματηστηριακή αξία πέραν των 30 εκατομυρίων ευρώ, ο οποίος δε κατάφερε να κερδίσει τον τερματοφύλακα του Απόλλων και η Εθνική μας παρέμεινε ζωντανή στον αγώνα.