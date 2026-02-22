LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΚ 2-1
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Ομόνοια Αραδίππου (19:00) και μετά την ήττα της Ομόνοιας έχει την ευκαιρία να πλησιάσει από την κορυφή στους -5 βαθμούς.
Αντίθετα, τα «περιστέρια» με νίκη, θα ανοίξουν για τα καλά τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη.
Το LIVE του αγώνα
82΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Μετά από εξέταση της φάσης από το VAR, μετρά κανονικά το γκολ για τα «περιστέρια».
78΄ - Σκοράρει η Ομόνοια Αραδίππου με τον Μουαντίπ αλλά ακυρώνεται ως οφσάιντ από τον βοηθό.
77΄ - Ευκαιρία για την Ομόνοια Αραδίππου με τον Αλομέροβιτς να διώχνει το δυνατό βολέ του Μουαντίπ.
64΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Μηνάς Αντωνίου από κοντά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ισοφαρίζει το παιχνίδι.
- Ξεκίνησε το β΄ μέρος.
- Μετά από δίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.
45΄ - Από καλή θέση η κεφαλιά του Βαν Μούλεμ πάει πάνω από τα δοκάρια.
37΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Μιλίτσεβιτς δεν αστοχεί από την άσπρη βούλα και ανοίγει το σκορ. Το πέναλτι σφυρίχτηκε σε μαρκάρισμα του Μουντίπ στον Καρδερό.
32΄ - Τρομερή ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Μπάγιτς, η κεφαλιά του οποίου πέρασε πάνω από τα δοκάρια.
10΄ - Καθοριστική παρέμβαση από τον Σαμπορίτ, πριν ο Σταύρος Γεωργίου πλασάρει εντολός μόνος.
8΄ - Ο Αλομέροβιτς λέει όχι και διώχνει σε κόρνερ το σουτ του Ζορζίνιο.
6΄ - Μονοκόμματο σουτ από τον Μπάγιτς, μάζεψε με διπλή προσπάθεια ο Κόστιτς.
- Ξεκίνησε η αναμέτρηση
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Πολυκάρπου, Κάνο, Χαβέλκα, Μουαντίπ, Βαν Μούλεμ (72΄ Ασενχούν), Ζορζίνιο, Γεωργίου, Λομονάκο.
ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Π. Ιωάννου, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σάμποριτ, Λέδες, Καρδερό, Ροντέν (46΄ Μουντραζίγια), Πονς, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.
ΣΚΟΡΕΡ: 64΄ Μ. Αντωνίου, 82΄ Μουαντίπ / 37΄ πέν. Μιλίτσεβιτς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 12΄ Μουαντίπ, 26΄ Κανό / 30΄ Λέδες, 39΄ Καρδερό, 50΄ Ιωάννου
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης