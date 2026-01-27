Ετοιμάζει βαλίτσες για Καραμπάχ ο Νάλι

Μια ακόμη αποχώρηση βρίσκεται προ των πυλών στο συγκρότημα των κιτρινοπράσινων, καθώς όλα δείχνουν πως ο Τζέρεμι Νάλι ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στην ομάδα της Λάρνακας.

Ο Γάλλος ακραίος αμυντικός έχει τεθεί ουσιαστικά εκτός πλάνων μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε, με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ να μην τον υπολογίζει στη συνέχεια. Έτσι, το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές θεωρείται θέμα χρόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Καραμπάχ, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και τη συμφωνία να πλησιάζει. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Νάλι αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Αζερμπαϊτζάν, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο μακριά από την Κύπρο.