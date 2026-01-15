Ανακοίνωσε Χάμπο Κυριάκου η ΑΕΚ!

Επαναπατρίζεται για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Χάμπος Κυριάκου!

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Ντιναμό Βουκουρεστίου για το «διαζύγιο» με τον Κύπριο διεθνή μέσο, η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του!

Ο Χάμπος, ο οποίος επιστρέφει μετά από μισή σεζόν στη Ρουμανία όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές, συμφώνησε με τους κιτρινοπράσινους συμβόλαιο για 2,5 χρόνια κι αναμένεται στην Κύπρο για να υπογράψει.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή μέσο Χάμπο Κυριάκου για τα επόμενα δυόμιση χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγγραφής.

Ο Χάμπος Κυριάκου το πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνιζόταν στην Ρουμανία με την FC Dinamo (21 συμμετοχές). Προηγουμένως αγωνιζόταν στον Απόλλωνα για 13 χρόνια (322 συμμετοχές/9 γκολ), με ένα διάλειμμα μίας σεζόν όταν αγωνίστηκε στην Πορτογαλία με την Estoril (20 συμμετοχές/2 γκολ)

Με την Εθνική Ανδρών Κύπρου έχει αγωνιστεί σε 74 παιχνίδια, ενώ έχει αγωνιστεί και σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες.