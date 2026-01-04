ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Μπάγιτς έδωσε παράδειγμα πως είναι ο επαγγελματίας, δεν έχω να πω κάτι για Ανγκιέλσι»

Οι αναφορές από τον προπονητή της ΑΕΚ για τη νίκη επί της Ανόρθωσης, τα μεταγραφικά και τις δηλώσεις Ανγκιέλσκι

Oι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, μετά την εμφαντική νίκη (4-0) επί της Ανόρθωσης.

«Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από τους ποδοσφαιριστές μας. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε εξαιρετική εικόνα, φτιάξαμε αρκετές φάσεις, είχαμε ποιότητα μπροστά. Στο δεύτερο μέρος με ένα 2-0 στο χέρι κάποτε δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, κάναμε κάποια λάθη αλλά μετά το 3ο γκολ τελείωσε το ματς. Είμαι χαρούμενος γιατί προσπαθήσαμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και ευχαριστούμε τον κόσμο μας. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αρχίσει η νέα χρονιά».

Για τις μεταγραφές κι αν υπάρχει συνεννόηση με τον τεχνικό διευθυντή, Τσάβι Ρόκα: «Με τον Τσάβι Ρόκα έχουμε μια καλή σχέση και μιλάμε για την ομάδα. Αυτός κάνει τη δουλειά του, εγώ τη δική μου. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στην ΑΕΚ. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο να προπονώ την ομάδα και θα δούμε τι θα γίνει είμαι πολύ ικανοποιημένος με τους παίκτες που έχω».

Για τις δηλώσεις Ανγκιέλσκι: «Θέλω να μιλήσω για τον Μπάγιτς, σε πολλά παιχνίδια ήταν στον πάγκο και πάντα τα δίνει όλα στην προπόνηση, είναι ένας πολύ καλός συμπαίκτης και στηρίζει την ομάδα όταν δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα ανταμείφθηκε όπως του αξίζει και έθεσε ένα παράδειγμα για το πως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν έχω να πω κάτι για τον Ανγκιέλσκι δημόσια».

