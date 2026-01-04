Η ΑΕΚ σκόρπισε την Ανόρθωση με τεσσάρα!

Με τον Μπάγιτς να σκοράρει δύο γκολ και από ένα οι Ιβάνοβιτς και Αμίν, η ΑΕΚ σκόρπισε την Ανόρθωση στην «Αρένα» με 4-0 και παρέμεινε σε τροχιά κορυφής αφού έφτασε τους 33 βαθμούς.

Από την άλλη η «Κυρία», ολοένα και προβληματίζει αφού δεν μπορεί να φύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας 14 βαθμούς.

Σε μία αναμέτρηση που η ΑΕΚ εκτός από τα τέσσερα γκολ που σημείωσε, είχε δύο δοκάρια, με το ένα από αυτά να έρχεται μετά από χαμένο πέναλτι.

Ωστόσο, φρόντισε από νωρίς να κάνει κουμάντο στον αγώνα αφού στο 18ο λεπτό μπήκε μπροστά στο σκορ με τον Μπάγιτς. Και στο 31ο λεπτό, ο Ιβάνοβιτς έδωσε ισχυρό πλεονέκτημα στην ομάδα του Ιδιάκεθ.

Στην επανάληψη, ανέβηκε κάπως η «Κυρία» όμως χωρίς ουσία. Την οποία είχε η ΑΕΚ που μπορεί να είχε άστοχο πέναλτι με τον Μιλίτσεβιτς (65΄) όμως στο 80΄ και στο 85΄ ο Αμίν και ο Μπάγιτς, έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των κιτρινοπράσινων.

Το LIVE του αγώνα

Μετά από δίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται η αναμέτρηση.

89΄ - Mε υπερένταση ο Αλομέροβιτς έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Ηλία.

85΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Μπάγιτς με σουτ μετά από πάσα του Λέδες (εκτέλεση φάουλ), δίνει διαστάσεις θριάμβου.

80΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Αμίν με κεφαλιά, μετά από σέντρα ξανά του Μιραμόν από δεξιά, έβαλε σε θέση οδηγού τους κιτρινοπράσινους.

78΄ - Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Μπάγιτς να βρίσκει το αριστερό δοκάρι του Παναγή, έπειτα από πάσα του Αμίν.

69΄ - Σουτ εντός περιοχής από τον Κις, έπεσε και μάζεψε ο Αλομέροβιτς.

65΄ - ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ για την ΑΕΚ: Ο Μιλίτσεβιτς βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι.

62΄ - Ο βαρίστας Λούκας Φάντριχ καλεί τον Κωνσταντίνο Φελλά να δει περίπτωση πέναλτι για χέρι του Μπέργκστρομ. Σφυρίζεται παράβαση.

57΄ - Έτοιμος ο Αλομέροβιτς σε βολέ του Κις από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

51΄ - Από πολύ καλή θέση ο Χρυσοστόμου μετά από φάουλ του Σένσι, στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

50΄ - Το σουτ από τον Βούκιτς, βρίσκει έτοιμο τον Αλομέροβιτς.

Έναρξη β΄ ημιχρόνου

Τέλος α΄ ημιχρόνου

38΄ - Ο Ιβάνοβιτς με δεξί σουτ υποχρεώνει τον Παναγή σε δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ.

31΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Iβάνοβιτς πήρε το... ριμπάουντ από την απόκρουση του Παναγή σε συρτή μπαλιά του Μιραμόν και διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

18΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Μπάγιτς με κεφαλιά, αμαρκάριστος, μετά από σέντρα του Μιραμόν, βάζει σε θέση οδηγού τους κιτρινοπράσινους.

5΄ - Γύρισμα του Ναούμ από τα αριστερά, ο Πονς από το ύψος του πέναλτι κάνει κακό πλασέ και μπάλα πέρασε έξω.

Ξεκίνησε ο αγώνας στην «Αρένα»

ΑΕΚ: Aλομέροβιτς, Μιραμόν, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Γκαρσία (90΄ Ιωάννου), Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς (75΄ Αμίν), Ναούμ, Μπάγιτς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σέργιου (77΄ Σατίν), Μπεργκστρομ, Κίκο, Καραμανώλης, Αμποάκι (28΄ Κις), Αρτυματάς, Σόσα, Χρυσοστόμου (77΄ Θεοδώρου), Σένσι, Βούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 18΄, 85΄ Μπάγιτς, 31΄ Ιβάνοβιτς, 80΄ Αμίν /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 75΄ Μιλίτσεβιτς / 64΄ Μπεργκστρομ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Λούκας Φάντριχ

AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης