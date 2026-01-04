ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αφηνιασμένη και υποψιασμένη

Η ΑΕΚ προέρχεται από σειρά καλών αποτελεσμάτων και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της

Να συνεχίσει από κει που σταμάτησε το 2025 θα επιδιώξει η ΑΕΚ στον πρώτο επίσημο αγώνα της μέσα στο 2026, και συγκεκριμένα στο ντέρμπι εναντίον της Ανόρθωσης, στην «Αρένα» (17:00). Οι κιτρινοπράσινοι προέρχονται από ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί εννέα αγώνων στο πρωτάθλημα (έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες) και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και τον νέο χρόνο, προκειμένου να διατηρηθούν σε τροχιά πρωταθλητισμού. Αν και με παιχνίδι περισσότερο από την Πάφο είναι στο -3 από την κορυφή.

Το ματς με την Ανόρθωση κρύβει παγίδες για την ΑΕΚ, αφού θα γίνει αμέσως μετά τη διακοπή των γιορτών, ενώ οι αναμετρήσεις με την ομάδα της Αμμοχώστου πάντοτε έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και θεωρούνται ντέρμπι, ανεξάρτητα από τη βαθμολογική θέση και την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Άλλωστε, στην ΑΕΚ δεν θα πρέπει να ξεχνούν την οδυνηρή ισοπαλία που υποχρεώθηκαν με αντίπαλο την Ανόρθωση την προτελευταία αγωνιστική της περιόδου 2023-24 μέσα στην «Αρένα» (1-1), αποτέλεσμα το οποίο αποδείχθηκε, στο τέλος της ημέρας, καταστροφικό για την κατάκτηση του τίτλου εκείνης της χρονιάς.

Μειωμένες επιλογές στην επίθεση

Ούτε με την είσοδο του νέου έτους λείπουν τα αγωνιστικά προβλήματα για το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Ο βασικός, το τελευταίο διάστημα, φορ της ομάδας, ο Ένζο Καμπρέρα (δύο γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια) θα απουσιάσει λόγω καρτών, ενώ τιμωρημένος με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς της ομάδας, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος (δηλώσεις στα ΜΜΕ της χώρας του για τον Ιδιάκεθ), είναι και ο Κάρολ Ανγκιέλσκι. Ως εκ τούτου, μοναδικός διαθέσιμος φορ είναι ο Ριάντ Μπάγιτς. Εκτός πλάνων είναι και οι τραυματίες Σαμπορίτ και Σουάρεθ. Αντίθετα ο Ναλί, ο οποίος επίσης υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα το προηγούμενο διάστημα, είναι στη διάθεση του προπονητή του.

Με αυτά τα δεδομένα, κι εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στη σημερινή τελευταία προπόνηση, η βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία ή Χάιρο, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ναούμ, Ρούμπιο (Χάιρο), Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Θέση βασικού διεκδικεί και ο Μιραμόν. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι και ο Ρόντεν, αλλά δύσκολα θα φορέσει φανέλα βασικού λόγω της μεγάλης αποχής (δύο μηνών) που είχε λόγω τραυματισμού.

Στο μεταξύ, η διοίκηση αναμένει αρκετή ανταπόκριση από τον κόσμο της ομάδας. Τόσο η μέρα όσο και η ώρα (17:00) είναι βολική και ελπίζουν πως η προσέλευση θα είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα εντός έδρας ματς.

