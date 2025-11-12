Έχει τα κότσια η ΑΕΚ;

Μπορεί η φετινή ΑΕΚ να κρατήσει δύο καρπούζια στις μασχάλες της; Ιδού το μεγάλο ερώτημα για το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, το οποίο μέχρι σήμερα τα πήγε αρκετά καλά σε Κύπρο και Ευρώπη, ωστόσο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και μέχρι το εντός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια (15/12), θα κληθεί να δώσει απαντήσεις κατά πόσον έχει τα κότσια να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο και ταυτόχρονα να διεκδικήσει τη διάκριση στο Conference League.

Για να τα καταφέρει, όμως, εκτός από την ποιότητα, θα χρειαστεί να έχει και «γεμάτο» ρόστερ, αποφεύγοντας τους σοβαρούς μυϊκούς τραυματισμούς που την ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα. Οι τρεις επόμενες αγωνιστικές πριν το ντέρμπι με την Ομόνοια θεωρούνται καθοριστικές για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας. Μπορεί οι αντίπαλοι να είναι μικρότερης εμβέλειας, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι οι αγώνες δεν κρύβουν τον δικό τους βαθμό δυσκολίας.

Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό και τον Ακρίτα Χλώρακας, ενώ θα επιστρέψει στην «Αρένα» στις 6 Δεκεμβρίου για να υποδεχθεί τον Εθνικό Άχνας. Στα μέχρι σήμερα παιχνίδια με ομάδες που μάχονται για αποφυγή της διαβάθμισης η ΑΕΚ έχει το απόλυτο των επιτυχιών. Το ίδιο καλείται να πράξει και στους προσεχείς αγώνες. Ο Ρομπέρζ θα απουσιάσει από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και ο Μιλίτσεβιτς από το παιχνίδι με τον Ακρίτα.