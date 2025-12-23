ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: «Kαθάρισε» με δυσκολία το Μπενίν και μπήκε με το δεξί το Κονγκό

Με το «δεξί» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το Κονγκό! Οι «γαλάζιοι» ήταν ανώτεροι από το Μπενίν στο παρθενικό ματς του 4ου ομίλου και με σκόρερ τον Μπογκοντά, επικράτησαν 1-0!

Μπήκε νικηφόρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το Κονγκό! Η ομάδα του Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ, με τον Σαμουέλ Μοτουσαμί του Ατρομήτου στην αρχική ενδεκάδα, νίκησε 1-0 το αξιόμαχο Μπενίν και πήρε το πάνω χέρι στον 4ο όμιλο. Βασικοί για το Κονγκό τόσο ο Μαζουακού, όσο και ο Μπακαμπού ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 47', αλλά το γκολ του ακυρώθηκε καθώς στην αρχή της φάσης υπήρχε οφσάιντ.

Το Κονγκό πήρε προβάδισμα μόλις στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μαζουακού να μοιράζει φοβερή ασίστ στην πλάτη της άμυνας του Μπενίν, με τον Μπογκοντά να πλασάρει ιδανικά για το 1-0.

Το Μπενίν, προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και στο 45' λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, όταν ο Ιμουράνε, έκανε ένα εξαιρετικό σλάλομ και αφού απέφυγε δυο ποδοσφαιριστές, έκανε ένα σουτ το οποίο πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 47' το έργο του Κονγκό θα μπορούσε να είχε απλοποιηθεί, αφού ο Μπακαμπού με φοβερή κεφαλιά έγραψε το 2-0, αλλά στην αρχή της φάσης και πριν τη σέντρα του ο Εμπουκού ήταν εκτεθειμένος με το γκολ να ακυρώνεται με μεγάλη καθυστέρηση.

 

