Ιδιάκεθ: «Βγάλαμε προσωπικότητα και χαρακτήρα»
Διαβάστε όσα είπε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα και τη νίκη της ΑΕΚ με 2-1 στο «Αλφαμέγα»
«Ήταν πολύ δυσκολο ματς, παίξαμε με μια ομάδα πολύ καλή. Είμαι χαρούμενος που πετύχαμε ανατροπή, κάτι που δεν ήταν εύκολο. Βγάλαμε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Είναι για μας δύσκολο με πολλούς τραυματισμούς και τους αγώνες που δίνουμε κάθε τρεις μέρες. Οι παίκτες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή η νίκη επιτεύχθηκε στην έδρα του αντιπάλου. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, τους ευχαριστούμε και τους αφιερώνουμε τη νίκη».