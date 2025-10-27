Ο πρώτος στόχος του Ιδιάκεθ μετά το έπος
Ο Ισπανός προπονητής γνώριζε πως δεν μπορούσε μεμιάς να προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του μετά από μία τέτοια νίκη.
Το διπλό μέσα στην Κρίσταλ Πάλας ήταν τεραστίων διαστάσεων. Από εκεί και πέρα, αφότου πέρασε η πρώτη ίσως και η δεύτερη μέρα των πανηγυρισμών, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ φρόντισε να… προσγειώσει τους παίκτες του στη κυπριακή πραγματικότητα. Το αποψινό ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Να δείξει ότι μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι και να συνεχίσει στον δρόμο που χάραξε στο Λονδίνο κερδίζοντας ένα σπουδαίο παιχνίδι.