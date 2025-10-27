Με φόρα από το Selhurst Park

Το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ καλείται ν’ αποδείξει ότι η νίκη την περασμένη Πέμπτη σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας δεν ήταν πυροτέχνημα και πως έχει τα κότσια και το υλικό ώστε να είναι ανταγωνιστικό σε δύο θεσμούς ταυτόχρονα, στο Conference League και στο κυπριακό πρωτάθλημα. Επί της ουσίας, η αναμέτρηση με τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας αποτελεί ένα μεγάλο τεστ αποδείξεων για την ΑΕΚ, ως προς το βάθος που διαθέτει, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι η ομάδα έχει απουσίες λόγω τραυματισμών (Τσακόν, Γκαρσία, Καμπρέρα).

Εκτός των άλλων, όμως, η ομάδα της Λάρνακας χρειάζεται απαραίτητα τη νίκη, προκειμένου να εδραιωθεί στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αφού ήδη στα δύο προηγούμενα ντέρμπι που έδωσε μέχρι σήμερα, με Ομόνοια (εκτός) και Πάφος F.C. (εντός), δέχθηκε ισάριθμες ήττες. Είναι καιρός, λοιπόν, για τους Λαρνακείς να πανηγυρίσουν νίκη σε παιχνίδι-ντέρμπι. Το μεγάλο στοίχημα για τον Ιδιάκεθ είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού του, ώστε οι παίκτες του να παρουσιαστούν «φρέσκοι» μετά την υπερπροσπάθεια στο Selhurst Park πριν από τέσσερις μέρες.

Λογικά, κάποιες αλλαγές για φρεσκάρισμα θα γίνουν στο βασικό σχήμα. Με κάθε επιφύλαξη, θα λέγαμε ότι ο Αλομέροβιτς θα βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ, ενώ σίγουρος για το δεξί άκρο της άμυνας θεωρείται ο Εκπολό, ο οποίος δεν έπαιξε στην Αγγλία (μετά από 16 συνεχή παιχνίδια), ενώ στο αριστερό άκρο θα παίξει ο επίσης ξεκούραστος Χάιρο. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μιλίτσεβιτς-Ρομπέρζ, το οποίο τα πήγε περίφημα στο Λονδίνο, δύσκολα θα «σπάσει», παρ' όλο που παίζει το σενάριο να αγωνιστεί ο Σαμπορίτ (κι αυτός τα πήγε καλά την Πέμπτη) στη θέση του 38χρονου Ρομπέρζ. Στη μεσαία γραμμή τα κουκιά είναι μετρημένα. Οι Λέδες, Σουάρες, Πονς και Ρόντεν διεκδικούν τρεις θέσεις, ενώ στις πτέρυγες της επίθεσης θα κινούνται οι Ρούμπιο και Ιβάνοβιτς. Τη θέση του φορ ερίζουν οι Ανγκιέλσκι και Μπάγιτς. Ο Βόσνιος, χρυσός σκόρερ της ΑΕΚ στην Αγγλία, αυτή τη φορά ίσως μείνει στον πάγκο.

*Με χθεσινή ενημέρωση η ΑΕΚ γνωστοποίησε ότι ο Τσακόν, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και θα υποβληθεί εντός των προσεχών ημερών σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.