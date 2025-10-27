Συνεχίζεται το «κράξιμο» στον… 0-0-7 Μαρσιάλ στο Μεξικό

Ο Αντονί Μαρσιάλ συνεχίζει να απογοητεύει στην Μοντερέι. Μετά και την έβδομη συμμετοχή του, που πέρασε απαρατήρητη, ο Γάλλος άσος που δεν έχει ούτε γκολ, ούτε ασίστ χαρακτηρίστηκε περιπαικτικά «0-0-7».

Στην ήττα με 2-0 από την Κρουζ Αζούλ ο πρώην άσος της ΑΕΚ είχε αποκαρδιωτική εικόνα μπαίνοντας ως αλλαγή στο 77’. «Περπατούσε, έδειξε συμπεριφορά που δεν αρμόζει στον παίκτη που ήταν κάποτε. Κάποτε ήταν ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου, αλλά σήμερα δεν είναι. Μπαίνει στο γήπεδο και δεν κάνει τη διαφορά, δίνει λίγες πάσες προς τα πίσω και παραπονιέται συνεχώς για τους συμπαίκτες του», είπαν χαρακτηριστικά σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Ούτε οι συμπαίκτες του δεν θέλουν να του δώσουν την μπάλα. Όταν ένας συμπαίκτης σου δεν θέλει να σου δώσει την μπάλα, είναι επειδή δεν σε εμπιστεύεται. Ο Σέρχιο Ράμος είδε τον Μαρσιάλ μόνο του και προτίμησε να γυρίσει και να του κάνουν φάουλ, παρά να του δώσει την μπάλα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει», πρόσθεσαν.

