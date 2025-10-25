ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε το 4/4 η Πετρολίνα ΑΕΚ

Στο 4/4 είναι πλέον ο απολογισμός που μετράει πλέον η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία μετά το τέλος της πρώτης χρονικά αναμέτρησης του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική στην 1η φάση της ECOMMBX Basket League, κέρδισε εντός έδρας την ΕΘΑ με 101-70.

Από την άλλη η ΕΘΑ δέχθηκε τη δεύτερη φετινή της ήττα και πρώτη μετά από δυο διαδοχικές νίκες.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο ημίχρονο με 46-42 και βαρόμετρο ήταν η διακύμανση της 3ης περιόδου, όπου η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά πάνω από το +20, για να φθάσει τελικά στη νίκη με σχετική άνεση.

Κορυφαίος από τη νικήτρια ήταν ο Hunt, που σημείωσε 16 πόντους και αξιολογήθηκε με ατομικό βαθμό, 26.

Ισορροπία στην κυριαρχία υπήρξε κατά το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, με το προβάδισμα να αλλάζει συχνά κάτοχο.

Στην αρχή ήταν η ΕΘΑ που προηγήθηκε με 6-0, αλλά στη συνέχεια η ΑΕΚ, βρίσκοντας λύσεις κυρίως με τους Hollingsworth, McKinnis, προσπέρασε με 9-8 και λίγο μετά με 15-10.

Όμως η ΕΘΑ αντέδρασε και έτσι προσπέρασε με 16-15, πριν το 21-18, αποτέλεσμα με το οποίο η ΑΕΚ προηγήθηκε στο τέλος της 1ης περιόδου.

Σε αργό ρυθμό ξεκίνησε η 2η περίοδος με την ΕΘΑ να αποκτά στις αρχές ένα μικρό προβάδισμα (27-24), αλλά στο 15`, η ΑΕΚ προσπέρασε με 31-29.

Από τα μέσα της 2ης περιόδου, ο ρυθμός έγινε και πάλι πιο γρήγορος, με την ΑΕΚ να συντηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα και ενώ λίγο πριν το 19`, η ΕΘΑ ισοφάρισε σε 40-40.

Με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, το αποτέλεσμα πήγε στο 46-42 για την ΑΕΚ.

Ο γρήγορος ρυθμός που είχε επιβάλει η ΑΕΚ στις αρχές της 3ης περιόδου, της απέφερε προβάδισμα με +11 (61-50).

Λίγο μετά η υπέρ της ΑΕΚ διαφορά ανέβηκε στο +23 (76-53) και πλέον η κατάσταση άρχισε να ξεκαθαρίζει, αν και ακόμη απέμενε αρκετός χρόνος...

Στο 30`, η γηπεδούχος προηγήθηκε με 76-56.

Συνεχίζοντας να κυριαρχεί η γηπεδούχος και στις αρχές της 4ης περιόδου, άνοιξε τη διαφορά στο +31 (92-61), κάτι που συνέβη στο 34`.

Πλέον τα τελικά χρονικά σημεία, απέκτησαν διαδικαστική μορφή και με τον ήχο της κόρνας, η ΑΕΚ σφράγισε τη νέα της επιτυχία, με τελικό αποτέλεσμα 101-70.

Δεκάλεπτα: 21-10, 46-42, 76-56, 101-70.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 19, Βάρσος 5, McKinnis 16, Hunt 16 (1), Diggs 3 (1), Cooper 3 (1), Γιανναράς 11 (3), Nottage 13 (3), Στυλιανού 3 (1), Ντοκλής 4, Λοϊζίδης 6, Παντελή 2.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Powell 12, Henderson 10 (2), Gray 24, Νεοφύτου 2, Langlais 16, Τουλουμής, Γεωργίου 3 (1), Ηρακλέους 3 (1), Βλάχος.

Βρείτε εδώ τα στατιστικά:

Διαβαστε ακομη