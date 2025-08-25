Με πέντε απουσίες η Μπραν!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι Νορβηγοί ταξιδεύουν με προορισμό την Λάρνακα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με την ΑΕΚ στο πλαίσιο των πλέι οφ του Europa League.
Όσον αφορά τις επιλογές του τεχνικού της ομάδας, φέρνει μαζί του 20 ποδοσφαιριστές ωστόσο 18 θα έχει στη διάθεσή του.
Οι Vetle Dragsnes και Tom Bramel βρίσκονται στο αεροπλάνο αλλά δεν μπορούν να αγωνιστούν στην «Αρένα».
Οι Niklas Jensen Wassberg, Sakarias Opsahl και Japhet Sery Larsen έμειναν στην πατρίδα τους λόγω τραυματισμού.
Η αποστολή της Μπραν αναλυτικά:
1 Mathias Lønne Dyngeland
24 Mathias Klausen
3 Fredrik Pallesen Knudsen
7 Mads Kristian Hansen
8 Felix Horn Myhre
9 Niklas Castro
10 Emil Kornvig
11 Bård Finne
14 Ulrik Mathisen
15 Jonas Torsvik
17 Joachim Soltvedt
18 Jacob Lungi Sørensen
19 Eggert Aron Gudmundsson
21 Denzel De Roeve
22 Sævar Atli Magnusson
23 Thore Pedersen
26 Eivind Helland
27 Mads Sande
32 Markus Haaland
41 Lars Remmem