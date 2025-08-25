Με πέντε απουσίες η Μπραν!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Νορβηγοί ταξιδεύουν με προορισμό την Λάρνακα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με την ΑΕΚ στο πλαίσιο των πλέι οφ του Europa League.

Όσον αφορά τις επιλογές του τεχνικού της ομάδας, φέρνει μαζί του 20 ποδοσφαιριστές ωστόσο 18 θα έχει στη διάθεσή του.

Οι Vetle Dragsnes και Tom Bramel βρίσκονται στο αεροπλάνο αλλά δεν μπορούν να αγωνιστούν στην «Αρένα».

Οι Niklas Jensen Wassberg, Sakarias Opsahl και Japhet Sery Larsen έμειναν στην πατρίδα τους λόγω τραυματισμού. 

Η αποστολή της Μπραν αναλυτικά:

1 Mathias Lønne Dyngeland

24 Mathias Klausen

3 Fredrik Pallesen Knudsen

7 Mads Kristian Hansen

8 Felix Horn Myhre

9 Niklas Castro

10 Emil Kornvig

11 Bård Finne

14 Ulrik Mathisen

15 Jonas Torsvik

17 Joachim Soltvedt

18 Jacob Lungi Sørensen

19 Eggert Aron Gudmundsson

21 Denzel De Roeve

22 Sævar Atli Magnusson

23 Thore Pedersen

26 Eivind Helland

27 Mads Sande

32 Markus Haaland

41 Lars Remmem

 

 

