Εκεί, ψηλά, και αποφασισμένη

Το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε το 2025 και διατηρήθηκε σε επαφή με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Εάν, μάλιστα, καταφέρει να παραμείνει σε τροχιά πρωταθλητισμού και μετά το πέρας των ντέρμπι που έχει να δώσει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου (με Άρη εκτός, Πάφος FC εκτός, ΑΠΟΕΛ εκτός και Απόλλωνα εντός), τότε, θα έχει κάμει σημαντικό βήμα ώστε να μπει στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος από θέση ισχύος.

Από τη στιγμή που οι κιτρινοπράσινοι παρουσιάστηκαν σοβαροί στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, δεν ετίθετο ζήτημα ποια ομάδα θα κέρδιζε τον αγώνα. Η ΑΕΚ ήταν επιβλητική, μετατρέποντας το υποτιθέμενο ντέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο αγώνας δεν σηκώνει σοβαρή κριτική, αφού η διαφορά ποιότητας μεταξύ των ομάδων ήταν πολύ μεγάλη. Και όλα αυτά χωρίς τον Μάρκους Ρόντεν, ο οποίος, αν και στον πάγκο, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής προφανώς λόγω ανετοιμότητας. Από τον αγώνα με την Ανόρθωση έλειψε και ο τιμωρημένος λόγω καρτών Ένζο Καμπρέρα αλλά ο Ριάντ Μπάγιτς έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω (δύο γκολ).

Απίστευτος Μιραμόν

Η ΑΕΚ έθεσε γερές βάσεις για τη νίκη της από το πρώτο κιόλας 45λεπτο, διάστημα κατά το οποίο ήταν κυριαρχική, επενδύοντας στην ποιότητα του πολύπειρου Χόρχε Μιραμόν. Ο 36χρονος (2/6/89) Ισπανός, αγωνιζόμενος στη θέση του δεξιού εξτρέμ, έκανε σχεδόν όλη τη δουλειά για την ομάδα του όσον αφορά την παραγωγή φάσεων, αφού σέρβιρε και τις δύο ασίστ στα γκολ των Μπάγιτς και Ιβάνοβιτς. Και με αυτές έφτασε τις οκτώ στον φετινό μαραθώνιο. Στην επανάληψη η ΑΕΚ έριξε ρυθμούς κι έκανε διαχείριση. Φόρτσαρε ξανά στα τελευταία στάδια (βοήθησε η είσοδος του Γιούσεφ), δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της (4-0), παρ' όλο που έχασε πέναλτι και είχε και δοκάρι.

Καλοδουλεμένο σύνολο

Το ευτύχημα για την ΑΕΚ είναι ότι, παρά τις σημαντικές απουσίες βασικών παικτών που είχε το προηγούμενο διάστημα λόγω σοβαρών τραυματισμών (βλέπε Τσακόν, Ρόντεν, Καμπρέρα, Σαμπορίτ κ.ά.), εντούτοις, μπόρεσε να διατηρήσει μια καλή «χημεία» κι ένα καλοδουλεμένο σύνολο, που έμαθε να παίρνει τα αποτελέσματα. Η μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ έγκειται στο γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει δύο καρπούζια στη μασχάλη της, αφού, εκτός από το εγχώριο πρωτάθλημα, διακρίθηκε και στη League Phase του Conference. Οι επικείμενες μεταγραφικές κινήσεις του Τσάβι Ρόκα θεωρούνται κομβικές ως προς την περαιτέρω πορεία της ομάδας.