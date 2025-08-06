Να τριτώσει το καλό με έξτρα... όπλα

Να πάει σε μία εβδομάδα στην Πολωνία έχοντας θέσει βάσεις πρόκρισης από τον αγώνα στην «Αρένα» θα επιδιώξει η ΑΕΚ στην αυριανή πρώτη αναμέτρηση με τη Λέγκια Βαρσοβίας, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Το γκολ είναι απαραίτητο για τους κιτρινοπράσινους, προκειμένου να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού (14/8) και προς τούτο ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα έχει, εκτός απροόπτου, περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του όσον αφορά τον καταρτισμό της επιθετικής γραμμής της ομάδας του συγκριτικά με τον προηγούμενο αγώνα εναντίον της Τσέλιε.

Στην ευρωπαϊκή λίστα συμπεριλήφθηκαν ο Καμπρέρα καθώς και οι νεοαποκτηθέντες Μπάγιτς και Αμίν, αφού η τεχνική ηγεσία έκρινε ότι είναι σε θέση να βοηθήσουν. Κατά πόσο, όμως, θα ξεκινήσει κάποιος από αυτούς βασικός ή θα βρίσκονται και οι τρεις στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθούν ως αλλαγή ανάλογα με την εξέλιξη του ματς, αυτό θα το αποφασίσει ο προπονητής, λαμβάνοντας υπόψη και τον βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι η επίτευξη (τουλάχιστον) ενός τέρματος και φυσικά το μηδέν παθητικό στα μετόπισθεν. Η ομάδα της Λάρνακας μετρά δύο νίκες στους προηγούμενους ευρωπαϊκούς αγώνες που έδωσε φέτος στην έδρα της σε βάρος της Παρτιζάν και της Τσέλιε Σλοβενίας, με σκορ 1-0 και 2-1 αντίστοιχα (Καμπρέρα, Τσακόν και Γκαρσία οι σκόρερ), και θέλει να τριτώσει το καλό.

Όπως ανέφερε σε χθεσινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου, απέναντι στη Λέγκια η ομάδα θα πρέπει να κάνει ένα μυαλωμένο παιχνίδι, ώστε να ανακτήσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει επαναληπτικού, το ίδιο τόνισε και Ιδιακέθ στη σημερινή διάσκεψη Τύπου . Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι τραυματίες Ρόντεν και Ρούμπιο. Ο τελευταίος πιστεύεται ότι θα είναι διαθέσιμος στον επόμενο γύρο. Με εξαίρεση τον Ρόντεν, τον οποίο θα αντικαταστήσει κατά πάσα πιθανότητα ο Σουάρες, η ΑΕΚ δεν αναμένεται να έχει άλλες αλλαγές στο βασικό της σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που παράταξε κόντρα στην Τσέλιε. Εκτός κι αν φορέσει φανέλα βασικού ο Καμπρέρα αντί του Ανγκιέλσκι.