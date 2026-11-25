Δεν λένε να εγκαταλείψουν την ΑΕΚ τα προβλήματα τραυματισμών. Κι όλα αυτά, μόλις 48 ώρες πριν από το σημαντικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα, στην «Αρένα». Στο ιατρικό δελτίο προστέθηκε το πρόβλημα που έχει να κάνει με τις μυϊκές ενοχλήσεις που ένιωσε ο Μπράιαν Ολιβάν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός αριστερός μπακ αγωνίστηκε ως αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα αντικαθιστώντας τον Αντερέγκεν. Ο Ολιβάν δεν είναι σε θέση ν’ ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα εκγύμνασης κι εφόσον η κατάστασή του δεν αλλάξει δραματικά στις τελευταίες προπονήσεις, τότε δεν θα προλάβει το παιχνίδι της Παρασκευής (27/11, 19.00).

Εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι σίγουρα και ο Σβεν Κέλερ, ο οποίος έπαθε θρόμβωση στο πόδι και παραμένει άγνωστο πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Η απουσία του Γερμανού χαφ θεωρείται τεράστιο πλήγμα για την πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος, ειδικά σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος, με το αγωνιστικό πρόγραμμα να είναι ιδιαίτερα βαρυφορτωμένο. Εξαιρετικά αμφίβολος για την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής παραμένει ο Τσακόν, ενώ οι Ρέπας και Σαμπορίτ κάνουν αγώνα δρόμου για να συμπεριληφθούν στην αποστολή. Δύσκολα, όμως, θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα. Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας είναι ο Αμίν.

Σε αντίθεση με τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, διαθέσιμος με τον Απόλλωνα θα είναι ο Μιραμόν ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του. Οι πολλές απουσίες, που θα έχει σε ακόμα ένα παιχνίδι η ΑΕΚ, μειώνουν τις αξιόπιστες λύσεις στον πάγκο και κατ’ επέκταση το βάθος της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ακολουθεί εμβόλιμη αγωνιστική, την ερχόμενη Τρίτη (1/12) κόντρα στην ΑΕΛ.