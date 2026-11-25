Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχθηκε τη Νάπολι στο Έτιχαντ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 2-2.

Οι «παρτενοπέι» ήταν εκείνοι που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, με τον Ράσμους Χόιλουντ να γράφει το 1-0 στο 55ο λεπτό. Ο Δανός έχει περάσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν ξεχνάει το παρελθόν του, καθώς μετά το γκολ του κατευθύνθηκε προς τις κερκίδες των γηπεδούχων, πικάροντας τους φίλους της Σίτι με τον δικό του τρόπο.

Ο 23χρονος επιθετικός τόνισε πως «στο Μάντσεστερ υπάρχει μόνο μία ομάδα», θέλοντας να υπενθυμίσει σε όλους το πέρασμά του από τους «κόκκινους διαβόλους», αλλά και την ιδιαίτερη σύνδεσή του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Rasmus Hojlund, Manchester City deplasmanında gol attıktan sonra tribünlere: "Manchester'da tek bir takım var." https://t.co/ACNdMfAjbD — Spor Depor (@spordepormedya) November 25, 2026

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