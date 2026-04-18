Τα σούπερ ντέρμπι στην Κύπρο και οι άλλες τηλεοπτικές μεταδόσεις (18/04)

Cytavision 1

17:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 2

19:00 Άρης - Απόλλων

Cytavision 3

14:30 Μπρέντφορντ - Φούλαμ

17:00 Νιούκαστλ - Μπόρνμουθ

19:30 Τότεναμ - Μπράιτον

22:00 Τσέλσι - Μάντσεστερ Γ.

Cytavision 4

16:00 Oυντινέζε - Πάρμα

19:00 Νάπολι - Λάτσιο

21:45 Ρόμα - Αταλάντα

Cytavision 5

14:30 Τένις: ATP 500 – Barcelona

Cytavision 6

14:55 Nascar GP Spain Pro

18:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΕΛ

20:00 Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός

Cytavision 7

17:00 Λιντς - Γουλβς

Cytavision 8

12:00 Τένις: ATP 500 – Μunich

22:00 Ατλέτικο - Σοσιεδάδ (Τ)

Cablenet Sports 1

17:00 Πάφος FC - ΑΕΚ

Cablenet Sports 2

15:00 Ρεμς - Ρεντ Σταρ

18:00 Λοριάν - Μαρσέιγ

20:00 Ανζέ - Χάβρη

22:05 Λιλ - Νις

Cablenet Sports 3

20:30 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπασκόνια

Novasports 2

19:00 Άρης - Βόλος

Novasports 3

16:30 Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ

19:30 Άιντραχτ - Λειψία

Novasports 4

17:00 Ατρόμητος - Λάρισα

Novasports 5

16:30 Λεβερκούζεν - Άουγκσμπουργκ

Novasports Start

21:30 Ανόβερο - Πάντεμπορν

Novasports extra2

16:30 Ουνιόν Βερ. - Βόλφσμπουργκ

Novasports extra3

16:30 Βέρντερ - Αμβούργο

