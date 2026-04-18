Τα σούπερ ντέρμπι στην Κύπρο και οι άλλες τηλεοπτικές μεταδόσεις (18/04)
Cytavision 1
17:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
19:00 Άρης - Απόλλων
Cytavision 3
14:30 Μπρέντφορντ - Φούλαμ
17:00 Νιούκαστλ - Μπόρνμουθ
19:30 Τότεναμ - Μπράιτον
22:00 Τσέλσι - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision 4
16:00 Oυντινέζε - Πάρμα
19:00 Νάπολι - Λάτσιο
21:45 Ρόμα - Αταλάντα
Cytavision 5
14:30 Τένις: ATP 500 – Barcelona
Cytavision 6
14:55 Nascar GP Spain Pro
18:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΕΛ
20:00 Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός
Cytavision 7
17:00 Λιντς - Γουλβς
Cytavision 8
12:00 Τένις: ATP 500 – Μunich
22:00 Ατλέτικο - Σοσιεδάδ (Τ)
Cablenet Sports 1
17:00 Πάφος FC - ΑΕΚ
Cablenet Sports 2
15:00 Ρεμς - Ρεντ Σταρ
18:00 Λοριάν - Μαρσέιγ
20:00 Ανζέ - Χάβρη
22:05 Λιλ - Νις
Cablenet Sports 3
20:30 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπασκόνια
Novasports 2
19:00 Άρης - Βόλος
Novasports 3
16:30 Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ
19:30 Άιντραχτ - Λειψία
Novasports 4
17:00 Ατρόμητος - Λάρισα
Novasports 5
16:30 Λεβερκούζεν - Άουγκσμπουργκ
Novasports Start
21:30 Ανόβερο - Πάντεμπορν
Novasports extra2
16:30 Ουνιόν Βερ. - Βόλφσμπουργκ
Novasports extra3
16:30 Βέρντερ - Αμβούργο